Is caateynta: Xayeysiisamaha ay Tiktok iyo Instagram kusoo bandhigaan apps-ka dadka jirkooda ku baddalaan oo walaac laga muujiyay

Saacad ka hor

Xayeysiimahaas ayaa lagu qeexaa sida apps-kaas loogu adeegsan karo in lagu baddalo sawirrada muuqaalka, sida in la isku caateeyo ama murqo aan jirin lagu sameysto.

Walaaca ugu weyn ayaa ah in in xayeysiimahaas ay dadka ku marin habaabiyaan dad jirkooda dhisan yahay, iyagoo ballan qaadaya in haddii talooyinkooda la raaco uu qof walba jirkiisa sidaas u ekaan karo. Qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada ayaa la sheegay in iyagoo talooyinkaas qaadanaya ay cuntada ka go'een, dhibaatana la kulmeen.