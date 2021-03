Madaxweynaha Masar Al-Sisi maka dhabeyn karaa hanjabaadda Itoobiya uu u jeediyay?

"Waxaan mar kale ku celinayaa in uusan jirin qof qaadan kara dhibic ka mid ah biyaha Masar, haddii ay dhacdana waxaa gobolka ka dhici doono xasilooni darro aanan la maleysan karin" ayuu yiri madaxweyne Al-Sisi.

Itoobiya waxay sheegtay in ay sii wadeyso buuxinta biyo xireenka, marka ay roobabka bilowdaan halka Masar iyo Suudaan ay doonayaan in wadahadal lagu soo afjaro muranka.

Sidee loo arkaa hadalka madaxweynaha Masar?

Dr Axmed Tiir wuxuu sheegay in "hadalka ka soo baxay madaxweynaha Masar, loo fasiran karo in uu dhammaaday sabarkeedii oo muddo dheer ay Itoobiya ka war-wareejineysay".

"Waxay Masar isku day'day in dhex-dhexaadinta ay ku soo darto Mareykanka, Yurub iyo Qaramada Midoobay, balse Itoobiya way ka diidday oo waxay ku adkeysatay in Afrika uun dhex-dhexaadiska ahaado, marka aad ayay u sii adkaatay," ayuu yiri.