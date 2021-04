George Floyd: "Ha i dilina waxaan ahay qof aan dambi gelin"

35 Daqiiqadood ka hor

Garsoorayaasha eedeysanaha difaacayana waxay ku doodayaan Floyd oo ay da'diisu ahayd 46 jir in dawo xad dhaaf ah uu isticmaalay xaaladdiisa caafimaadna ay wanaagsaneyn ayna suuragal tahay in xoogna lagu maquuniyey.

Muuqaalka maxaa laga dheehanayaa?

Markhaatidu maxakamadda horteeda maxay ka sheegeen?

Martin wuxuu intaa ku daray lacagta been abuurka ah midabkeeda iyo qaabkeedaba in si fudud loo ogaanayey iney been abuur tahay, balse uu Floyd u muuqday mid aan ogeen lacagtaasi iney tahay mid been abuur ah.