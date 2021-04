Llukalkan: Qalfoofta noole xilli hore jiray oo cabsi ka abuurtay Koonfur Ameerika

Xayawaanka lafihiisa laga soo saaray dhulka ayaa dhirir ahaan la ekaa 5 mitir, waxaana la sheegay in uu 85 milyan oo sano ka hor ku noolaan jiray Qaaradda Koonfur Ameerika.

Cilmi baareyaasha ayaa meel aan isla goobtaas ka fogeyn ka helay qalfoonta xayawaan kale oo ah nooca loo yaqaanno "carnivorous dinosaur", waxayna sheegeen in arrintaasi ay tahay mid qeyrul caadi ah oo aysan fileynin.

Waa xayawaan noocee ah?

Daraasad lagu daabacay wargeys ka faallooda arrimaha xayawaannadii hore ee dunida ka jiray ayaa lagu sheegay in sida ay u badan tahay xayawaankaas uu ahaa mid madax weyn oo qaniinyadiisuna ay halis tahay.

Najiitada baaritaanka ayaa muujineysa in noocaas gaarka ah ee lagu magacaabo Llukalkan uu lahaa maqal ka fiican xayawaannada kale ee ay isku bah ahaayeen. Taasi waxay dabcan u sahleysay inuu nasiib fiican u lahaado ugaarsiga, maadaama uu meel aad u fog wax ka maqlayo, sida uu Wakaaladda Wararka ee Reuters u sheegay Federico Gianechini oo ah khabiir ka tirsan jaamacadda San Luis Argentina.

Mr Gianechini ayaa sheegay in ay wax qeyrul caadi ah tahay in hal meel laga helo labao xayawaan oo noocaas ah oo isku meel ku noolaa.

"Llukalkan wax yar ayuu ka yaraa Viavenator, inkastoo ay isla noolaan jireenna waxay qeybsan jireen hal cunto oo isku nooc ah, mararka qaarna way ku tartami jireen, dabacanna iyaga laftooda way is cuni jireen," ayuu ku yidhi Reuters.