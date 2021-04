Shirkadda Nike ayaa dacwad maxkamadeed uga guuleysatay shirkad sameyay kabo dhiigga bani'aadanka lagu daray

Saacad ka hor

Mas'uuliyiinta Nike ayaa ku doodayay in meel looga dhacay sharcigeeda ganacsiga, waxayna maxkamad uu fadhigeedu yahay magaalada New York ka dalbatay in MSCHF laga hor istaago suuq geynta kabahaas, maadaama ay asal ahaan iyaga leeyihiin.

Kabaha midabkoodu isugu jiro madowga iyo casaanka ayaa markii Isniintii lasoo bandhigay waxay ku soo aadeen daah furka heesta cusub ee Lil Nas X, ee loo bixiyay Montero (Call Me By Your Name), taasoo Youtube-ka lasoo galiyay maalintii Jimcada.