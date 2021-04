Covid-19: Qaabka la yaabka leh ee madaxweyne Putin looga ilaaliyo fayraska Korona

13 Daqiiqadood ka hor

Tan iyo sanadkii la soo dhaafay boqolaal qof ayaa la karantiilay ka hor inta aysan la kulmin Putin. Dadka qaar ayaa is kali yeelay xitaa haddii aysan la kulmeynin madaxweynaha maadama ay la kulmayeen dad toos ula kulmay madaxweynaha.

Bishii March 2020-kii, madaxweyne Putin ayaa khudbad uu jeediyay shaaca uga qaaday in wixii ka billowda bisha April 2020-kii la billaabi doono isbuuc aysan shaqo jirin iyadoo markaasi uu fayraska si xowli ah ugu fidayay Ruushka. Dukaamda qaaar ayaa la xiray, waxaana la mamnuucay kullamada. Dad badan ayaa billaabay inay guryahooda ka shaqeeyaan.

Dhawaan, waxaa la soo wariyay in madaxweynaha Ruushka uu qaatay talaalka lagu sameeyay dalka Ruushka. Balse iyadoo sidaasi ay tahay wali karantiilka dadka la kulmaya madaxweynaha way sii socotaa, waxyna u muuqataa in wali la sii wadi doonaa ilaa iyo sanadka soo socdo.