Nooc ka mid ah daanyeerada iyo aadanaha oo la ogaaday wax ay ka siman yihiin

34 Daqiiqadood ka hor

Sida bina'aadamka oo kale, marka uu daanyeerka nooca chimpanzees da'a gaaro waxaa uu door bidaa oo uu jecel yahya in ay la joogaan oo la noolaando qeyb ka mid ah Daanyeerada.

Waxaa daraasadda lagu ogaaday in marka daanyeerka nooca chimpanzees uu waayeel noqdo si gaar ah uu u door-bido in ay hareera joogaan danyeerada yaryar.

Waxaa sababta daraasadda diirada loogu saaray daanyeerka labka ah ay tahay in kuwa lab ay aad xiriir isu dhawaanshiya ula lee yihiin danyeerada kale marka loo barbar dhigo dhiddiga.

Waxyaabaha daraasadan lagu ogaaday waxaa ka mid ah in xayawaanada marka ay da'dooda weynaato ay muujiyaan dabeecad la mid ah tan bina'aadamka.

Arrintan ayaa waxay micnaheedu tahay in marka danyeerka nooca chimpanzees uu waayeelo uu ka dhex baxo is kooxeysiga badan ee daanyeerada lagu yaqaano islamarkana uu door bido in ay la joogaan saaxibo tiradooda ay kooban tahay.