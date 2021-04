Maxay gabadhani halka milyan ee dollar kaga heshay shirkadda Uber?

36 Daqiiqadood ka hor

Shirkadda Uber ayaa lagu amray inay siiso $ 1.1m (£ 795,000) haweeney indhoole ah oo loo diiday in ay raacdo gawaadhidooda 14 jeer.

Mid ka mid ah darawallada ayaa la sheegay in uu soo gaabisyy safarkeedii ka dib markii ay si been ah u gu sheegay in ay timid meeshii ay u socotey.