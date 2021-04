Bollywood: Jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar oo isbitaal la dhigay

Hal maalin kaddib markii uu soo baxay warka ku saabsan in isbitaal loola cararay maadaama laga helay xanuunka Covid-19 ayuu Akshay Kumar ku qoray boggisa twitter-ka in isbitaal la dhigay.

Axaddii ayuu Akshay kumar soo qoray: "waxaan doonayaa inaan idinla wadaago dhammaantiin in saaka la iga helay Covid-19 waxaana raacayaa dhammaan talooyinka caafimaad, isla markiiba waan is karantiilay. Waxaan ku jiraa karantiil guriga dhexdiisa ah waxaana marayaa daryeelka caafimaad ee lagama maarmaanka ah. Waxaan codsanayaa in dhamaan dadkii aan kulannay ay is baaraan taxadarna muujiyaan. Mar dhaw waan soo laabanayaa."