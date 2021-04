Nin u geeriyooday jimicsi lagu qasbay kadib markii uu jabiyay sharciga xayiraadda Covid

Nin u dhashay dalka Filibiin oo lagu helay inuu jebiyay sharciga xayiraadaha ee uu sababay cudurka covid-19 ayaa geeriyooday kadib markii lagu ciqaabay inuu sameeyo 300 oo kac-fadhiisi ah kaas oo ah nooc ka mid ah jimicsiga waxaana ninkaan qoyskiisu ay sheegeen in boolisku ay arrintaan ku amreen wiilkooda.

Marlo Solero, oo ka mid ah taliyaasha ciidamada ayaa sheegay in aysan jirin ciqaab jireed loo geysto dadka lagu helo in ay jebinayaan sharciyada bandowga, balse wuxuu intaa ku daray in haddii lagu helo saraakiishu inay sameeyen ciqaabtan sababtay geerida ninkaan aan loo dulqaadan doonin.