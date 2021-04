George Floyd: Taliyaha booliksa Minneapolis oo sheegay in Chauvin uu jabiyay xeerka awood adeegsiga

12 Daqiiqadood ka hor

Qalabkan kuma ciyaari kartid maqalka iyo muuqaalka Qoraalka Muuqaalka, Taliyaha booliska Minneapolis ayaa sharraxaya sababta uu u rumaysan yahay in askari Chauvin uu ku xadgudbay xeerka waaxdaas u degsan

Taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu markhaati kacay in askarigii hore Derek Chauvin uu ku xadgudbay xeerka waaxdaas uga degsan isticmaalka awoodda markii uu soo xirayay George Floyd.

Taliye Medaria Arradondo ayaa sheegay in qaabka uu Mr Chauvid uu u cadaadinayay aanay meelna uga jirin tababarkii iyo "in dhab ahaantii aanay qeyb ka ahayn anshaxa iyo qiyamkeenna".

Taliyaha ayaa shaqada ka joojiyay Mr Chauvin iyo saddexda askari ee kale ee arrinta ku lugta lahaa maalma uun kaddib markii uu geeriyooday Mr Flyod bishii May ee sanadkii hore.

Mr Chauvin ayaa waxaa loo maxkamadaynayaa dilka ninkaasi hasayeeshee waxa uu iska fogeeyay eedaha loo soo jeediyay.

Muuqaal laga duubay Mr Chauvin, oo ah nin caddaan ah, oo qoorta jilibka uga haya George Floyd oo ahaa Afrikaan-Ameerikaan, muddo ka badan 9 daqiiqadood sanadkii tegay ayaa waxa ay kicisay dibadbaxyo caalami ah oo loogaga soo horjeedo midab kala sooca.

Isniintii ayaa aheyd maalintii lixaad ee maxkamadaynta Mr Chauvin, taas oo la filayo inay socon doonto ugu yaraan muddo bil ah.

Muxuu sheegay taliyuhu?

Dacwad oogayaasha oo doonaya inay caddeeyaan in hab dhaqanka Mr Chauvin uu baalmarsan yahay tababarkii la siiyay, waxayna su'aalahooda diiradda ku saarayeen nidaamka waaxda iyo istaraatiijiyadda la baray si ay askartu ugu sahlanaato inay xaaladaha dajiyaan.

Xigashada Sawirka, Getty Images Qoraalka sawirka, Taliye Arradondo oo ku markhaati kacaya askartii hore

Mr Arradondo ayaa waxa uu maxkamadda u sheegay in Mr Floyd aanay ahayn in la sii caadiyo weliba qaabka ay boolisku sameeyeen kaddib markii uu joojiyay inuu is adkeeyo.

Waxa uu sheegay in nooca cadaadiska ee uu Mr Chauvin, oo 45-jir ah, uu adeegsaday aanay sax ahayn "mar hadduusan ninkaas is adkaynayn weliba markii uu arkay in Mr Floyd uusan wax hadal ah ka soo baxayn - oo xitaa uusan dhaqdhaqaaqayn".

"Arrintaas meelna kagama jirto siyaasadda iyo xeerka, qeybna kama aha tababarkeenna, hubaashiina qeyb kama aha anshaxeenna iyo qiyamkeenna."

Mr Arradondo ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay in ay dhif iyo naadir tahay in askarta ay xiraan qof laga shakisan yahay oo lagu eedeeyay inuu dawooyin aan wanaagsanayn isticmaalaayo, sida xaalka Mr Floyd oo kale.

Xigashada Sawirka, Getty Images

Taliyaha booliska ayaa sheegay in "in xaalka laga wada hadlo" ay marwalba ka wanaagsan tahay in awood la adeegsado, isagoo intaas ku daray in askartu ay tahay inay "gacan waydiistaan bulshada" markii ay suuragal tahay.

Qareenka difaacaya Chauvin, Eric Nelson, ayaa waxa uu Mr Arradondo su'aalo ka waydiiyay askarta marka ay hubka sidaas u lulayaan ee ay doonayaan inay xaalad kala furfuran, xilli Mr Chauvin uu dadkii waxa dhacayay eeganayay uu ku fiiqay qalabka basbaaska uu ku jiro.

"Mararka qaar askarigu waa qasab ku noqonaysa inuu qorigiisa la soo baxo, oo uu yiraahdo war heedhe haddaadan I dhagaysan awood ayaan adeegsan doonaa," Mr Nelson ayaa yiri.