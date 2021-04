Dowladda Turkiga oo xirtay admiraallo dhaleeceeyay kanaal wayn oo uu amray Erdogan

Kanaalka la qorshaynayo in la dhiso ayaa noqon doona marin kale.

10-ka qof ee horey uga tirsanaa ciidamada Turkiga, waxaa lagu eedeeyay "in ay ogolaadeen in ay dambi ka galaan ammaanka qaranka iyo habka kala sarraynta dastuurka".

Arrintaas waxay ka dhigeysaa in ay ku dembi yihiin xubno badan oo militariga ka tirsanaa oo loo maxkamadaynayo iskudaygii afgambigii ee dhicisoobay ee 2016 ka dhacay Turkiga, kaas oo ka dhan ahaa Madaxweyne Erdogan.

Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Turkiga waxa ay dowladda ku eedeeyeen in ay ka buuxdo oo saameyn ay ku yeelatay "cabsi afgembi".

Admirallada howlgabka noqday waxa ay cabsi ka muujiyeen in arrintaasi ay waxyeelayso Heshiiskii Montreux ee 1936, kaas oo Turkiga gacanta u galiyay inuu maamulo marinka Bosphorus, uuna xaddido maraakiibta gacansiga iyo kuwa ciidammada.

Waxay qoreen in "wahadalkasta iyo dhaqdhaqaaqkasta" oo heshiiskaas wadaxaajood u furi kara, in la iska ilaaliyaa, iyagoo intaas ku daray in taasi "ay si fiican u ilaalinayso danaha Turkiga".