Haweenka iyo Shukulaatada: Wax ka ogaw Lix arrimood oo la xiriira

44 Daqiiqadood ka hor

Sida khubaro ay sheegeen, waxaa ku jiro arrintan oo xiriir la leh in haweenku ay doorbidaan shukulaatada oo balwad ay u tahay cunitaankeeda.

Balse xaggee ka yimaadeen fikradaha noocan ah? Sidee lagu ogaaday in haweenku qabatimaan shukulaatada? Sidee shukulaatada u noqotay wax cuniddeeda lagu raaxaysto?

1- Waa quraafaad in haweenka aad ay jecel yihiin shukulaatada marka ragga la barbardhigo

Dr. Kathryn Janson Boyd, oo ah hormuudka cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Anglia Ruskin ee Britain ayaa tiri: "Ma jirto wax caddeyn ah oo muujinaya in dumarka ay ka jecel yihiin shukulaatada ragga."

Cilmi baaris la sameeyay ayaa dhowaan lagu ogaaday in arrintan ay u badan tahay mid ka dhalatay saameyn iyo caado bulsheed.

Dr. Boyd waxay tiri: "Waxaan ku qanacsanahay in macluumaadka ah in dumarku ay shukulaatada aad u jecel yihiin, iyo inay faa'iido u leedahay haweenka, ay dhammaan yihiin macluumaad aan sal iyo raad toona lahan."

2- Shakiga ah in Shukulaatad ay dumarka waasho

"Qarnigii 18-aad, dhakhaatiirtii xilligaa waxay shukulaatada u aaneyn jireen in ay sababto xanuun dhanka maskaxda ah," Sue Quinn ayaa u sheegtay barnaamijka BBC ee Woman's Hour.

"Sheekooyiinka uu qoray mid ka mid ahaa wadaadadii masiixiyiinta, ayaa ka hadlaysa in koox dumar ah oo la qabatimay cunidda shukulaatada ay iska dhaga tireen baaq uu u jeediyay wadaadkii kaniisadda oo ku amray in inta kaniisadda lagu jiro ay joojiyaan cabideeda," ayey tiri.

3- Boqolkiiba 68% shaqaalaha beeraha kookaha waa haween

"Balse inta badan uma maleyno in haweenka ay dhab ahaantii yihiin qayb muhiim u ah wax soo saarka shukulkaatada - laga bilaabo abuurka kookaha ilaa warshadaha shukulaatada," ayay tiri Emma Robertson, oo ah macalin cilmiga taariikhda ka dhigta Jaamacadda La Trobe.

"Waxaan u maleynayaa in ay jirto aragti ah in beeraha ay inta badan ka shaqeeyaan ragga, laakiin markaad dumarka waydiiso, waxaad ogaaneysaa in shaqooyiin badan ay beeraha ka qabtaan."