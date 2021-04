Clubhouse ma u qalmaa in lagu qiimeeyo $4 balyan oo doolar in uu gaarayo?

52 Daqiiqadood ka hor

Sare u kaca dhaqaale ee shirkaddan ayaa loo maleeynayaa inay uga wacan tahay in marki ay soo baxday warbixin ku saabsan in Twitter ay ka wada hadleen Clubhouse in qiimo sare ku iibsato, inkasta oo ay diidday arrintaa inay xaqiijiso, marki la weydiiyey.

Qiimaha intaa dhan maxaa u yeelay Clubhouse?

Shirkadda cilmi baarista sameysa ee Annie, waxay sheegtay in Clubhouse ilaa iyo dabayaaqadii bishii March ayy isticmaalayeen ku dhawaad 13.4 malyan oo qof, waxayna intaa ku dartay in shan meelood meel ka mid ah dadkaasina ay ku soo biireen afarti toddobaad ee ugu dambeysay oo keli ah.

Xifaaltanka kale ee jira muxuu yahay?

Waxaa lagu wadaa in marka hore aasaasayaasha la xusho, balse qorshaha wuxuu yahay in adeeggaas cid walba loo oggolaado dabayaaqada bishan.

Maxay yihiin caqabadaha uu Clubhouse la kulmayo?

Clubhouse maadaama ay ku wada hadlaan dhinacyo iska soo horjeeda, durbadiba waxaa soo baxay hadal hayn la xiriirta arrimo ku saabsan in dumarka ay kufsiga ku been abuurtaan; cunsuriyadda oo ay ka hadlaan dadka doonaya in ay muujiyaan fikradahooda xagjirka ah taasina ay sababta in dhaawacdo ay gudbiyaan dadka arrimahan u ololeynayey.