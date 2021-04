Amiir Philip: Sidee ayay u dhici doontaa munaasabadda duugta Amiirka?

47 Daqiiqadood ka hor

Maxaa xiga?

Dowladda UK ayaa ku dhawaaqday in calamada hoos loo dhigi doono dhammaan dhismooyinka dowladda ilaa 08:00 BST maalinta xigta duugta.

Sidee ayay dadku xushmaddooda u muujin karaan?

Xayiraadaha Coronavirus ee diidaya in dad badan ay isku yimaadaan gudaha England ayaa waxay ka dhigan yihiin in qorshooyinkii in muddo ahba uga degsanaa maalmaha ka horreeya duugta wax laga beddeli doono.