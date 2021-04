Rai'sul wasaaraha UK oo aan ka qeyb gali doonin aaska amiir Philip

Saacad ka hor

Aaska amiirka ayaa lagu wadaa in uu dhaco sabtida soo socota.

30 qof oo kali ah ayaa lagu wadaa in ay ka qeyb galaan aaska loo sameynayo amiir Philip oo jimcihii geeriyooday.

Dad waynaha dalka Britain ayaa laga codsaday in aysan ka qeyb galin aaska amiirka.

Sidee ayuu u dhici doonaa aaska?

Waxaa la shaaciyay in Amiirka la aasi doono Sabtida soo socota, 17 April. Amiir Philip ayaa la sheegay inuu codsaday in loo sameeyo munaasabad yar, dadkuna ma awoodi doonaan inay daawadaan naxashkiisa, waxaana lagu aasi doonaa Windsor Castle.

Balse College of Arms, oo gacan ka geysata qabanqaabada munaasabadaha dalka, ayaa sheegtay in qorshaha munaasabadda duugta ay u dhici doonto sida uu doonayay Amiirka.

Calanka u gaarka ah Amiirka, ayaa la filayaa in laga taago munaasabadaha.

Sidee ayay dadku xushmaddooda u muujin karaan?

Xayiraadaha Coronavirus ee diidaya in dad badan ay isku yimaadaan gudaha England ayaa waxay ka dhigan yihiin in qorshooyinkii in muddo ahba uga degsanaa maalmaha ka horreeya duugta wax laga beddeli doono.