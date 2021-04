Askari madow ah oo ka tirsan militariga Mareykanka oo dacweeyay boolis ku xadgudbay

"Dhab ahaantii waxaan ka cabsanayaa in aan gaariga ka soo baxo," ayuu u sheegay labada askari ee booliska ah. "Haa waa in aad cabsataa," ayuu ugu jawaabayaa mid ka mid ah askartaas.

Booliska ayaa sheegay in ay ninkaas u joojiyeen inuu ku guuldarraystay inuu muujiyo taarikada gaarigiisa, balse taariko ku meel gaar ah oo ku xiran gaariga ayaa laga arkay muuqaalka.

Labada askeri ee la dacweeyay waxaa lagu kala magacaabaa, Joe Gutierrez iyo Daniel Crocker, kuwaasoo uu ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen xuquuqdiisa dastuuriga ah, taas oo ay ka mid tahay in ay weerrar xadgudub ah u geysteen, baaritaan sharci-darra ah iyo xarig aan sharciga ahayn na ku sameeyeen.

Dacwadda waxa ay imanaysaa xilli ay aad u sarayso baaritaanka lagu sameynayo xadgudubyada la sheegay in booliska ay kula kacaan dadka laga tirada badan yahay iyo midabtakoorka.

Muuqaalka ay duubtay kaamerada ku xiran dharka askarta ayaa duubtay Chauvin oo ah caddaan, oo Floyd jilibka kaga haya qoorta. Waxay arrintaas horseedday in caalamka oo dhan ay ka dhacaan dibadbaxyo loogaga soo horjeedo midab kala sooca Mareykanka.

Maxaa dheeraad ah oo aan ka ognahay dhacdada?

ka dib waxaa joojiyay askar oo u sheegay in gaariga uu dhigo waddana dhankeeda. Waxaa lagu joojiyay kaalin shidaal, gacmihiisana kor ayuu u hayay isagoo weliba dariishadda ka soo bixiyay, waydiinayana askarta booliska sababta ay u joojiyeen.

Qareen Jonathan Arthur, oo dacwaddaas ku matalaya Gaashaanle Nazario, ayaa sheegay in askariga militariga ah uu ogaa in ay muhiim aheyd in gacmihiisa uu sare u hayo.