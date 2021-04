Khilaafka doorashada: Afar farriimood oo Saadaq Joon, Taliyihii Booliska Banaadir, u diray dad gaar ah

41 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, SOONA

Taliyahii Qaybta Guud ee Booliska gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan oo loo yaqaan "Saadaq Joon" ayaa xilkii laga qaaday ka dib markii uu sheegay in uu joojiyay kulankii maanta ee Barlamaanka ee maanta looga doodi lahaa arrimaha doorashada.

Taliye Saadaq ayaa fariin u diray Barlamaanka & Ra'iisal Wasaare Rooble.

Sida ay BBC-da ka warheshay xildhibaannada waxaa xalay loo diray farriimo lagu wargalinayo in ay maanta uu jiro kulan baarlamaan oo looga doodayo mooshin ku saabsan doorashada.

Balse, kullankii madaxda ee arrimaha doorashada ee ka socday Afisyooni ayaa fashilmay sida dowladda federaalka ay shaacisay. Dhanka Puntland iyoi Jubbaland waxay sheegeen in kullankaas uusan fashilmin.

Kulanka baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya xilli ismari-waaga ka taagan doorashada waqtigeeda laga soo gudbay uu marayo meel xasaasi ah.

Akhriso farriimihii Saadaq Joon:

Farriinta Booliska

Taliyaha xilka laga qaaday, Saadaq ayaa sheegay in masuuliyadda booliska ay tahay in ay nabadgelyada sugaan.

"Booliska Soomaaliyeed waxaa saaraan masuuliyad, khaasatan midka gobolka banaadir waxaa saaran masulliyad ka weyn mid shakhsi - oo ah mid ciidan oo u baahan in aan xallinno wax kasta oo nabadgelyo darro u keenaya gobolkaan", ayuu yiri.

Wuxuu intaa ku daray: "Sidaa darteed maanta, ma doonayno in qalalaase ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. Ma doonayno in dib dambe uu u soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaansho xabbad wadata oo aan u qalmin in ay qaranka Soomaaliyeed dib ugu soo laabato."

"Barlamaanka Soomaaliya waxaan ka hakinnay kulankii ay lahaayeen", ayuu ka sheegay hadal uu jeediyay Saadaq Joon.

Farriinta Xildhibaannada

Saadaq ayaa xildhibaannada faray in ay xasaanad sax ah raadsadaan oo ku noqdaan degaannadoodii. Isaga oo sheegay in aysan qayb ka noqon in qalalaase uu dalku galo.

"Waxaanu u hakinay kullanka in loo baahanyahay in wax boob ahi aanu dhicin oo is fahan siyaasadeed la gaadho".

"Baarlamaanka Soomaaliya na waxaan leeyahay afar sanno ayaad joogteen. Waa la idin soo doortay, doorasho na dib ugu laabta. Dadkii idiin soo doortay kalsooni dib u soo weydiista."

"Kadib imaada idinka oo xalaal ah. Shan iyo toban bilood oo la korodhsado oo dib inoo dhiga 15 sannadood ma doonayno, waxaa loo baahn yahay in masuuliyada wadareed la qaato", ayuu yiri.

Farriinta Raysal Wasaaraha

Raysalwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka mid ahaa dadkii sida gaarka uu farriinta ugu diray Saadaq Joon. Isaga oo faray in uu guto masuuliyaddiisa raysalwasaarennimo.

"Ra'iisul Wasaaraha waxaa ka codsanayaa ama u sheegayaa in wadanka mas'uuliyadiisa uu qaato, dadka is diidan oo wax kala xoogaya haku celiyo teendhada, shirkii ayaa furan, nabad ayaa furan, waxaan u baahannahay siyaasad mideysan."

"Siyaasiyiin haddaa tihiin in aad dantiina danta qaranka ka hormarisaan, looma baahna in aad hub isu uruursataan, haddaydaan caqli hayna, awoodda ciidanka iska leh."

"Doorasho ayaa loo baahan yahay. Mudane raysalwasaare masuuliyaddaada qaado. Uma baahna in aad meel fadhiisato oo wax lagu meeriyo. adigu waa in aad wax meerisaa," ayuu yiri.

Saadaq ayaa sida oo kale sheegay in uu jawaabta ka sugayo Ra'iisul Wasaaraha oo keli ah ee aanu cid kale ka sugaynin.

Farriinta wasiir Dubbe

Ugu danbeyn farriinta u danbaysa wuxuu u diray Wasiir Cismaan Abokor Dubbe, oo ah wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya.