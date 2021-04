Colaadda Ruushka iyo Ukraine: Wax badan ka ogow xiisadda militari ee Bariga Yurub ka taagan

Tan iyo bartamihii bishii Maarso, waxaa jiray digniino badan oo ka soo baxayay dowladda Ukraine iyo kuwa reer Galbeedka. Waxay tilmaamayeen in Ruushka uu ciidamo ku soo daabulayo gobolka Crimea ee uu xoogga ku qabsaday iyo agagaarka bariga Ukraine, halkaas oo ay colaad ka taagan tahay.

Ruushku ma wuxuu u diyaargaroobayaa inuu xoog ku galo Ukraine?

Ila wareedyo badan ayaa ku warramay in dhaqdhaqaaq ballaaran oo militariga Ruushka uu ku wajahan yahay xadka bariga Ukraine iyo Crimea, halkaas oo ciidammada Ruushku ay xoog kula wareegeen bishii Maarso 2014.

Afhayeenka Madaxweyne Vladimir Putin, oo lagu magacaabo Dmitry Peskov, ayaa sheegay in ciidammada loo kala daadgureynayo gudaha dhulka Ruushka, ayna tahay "arrin gudaha uun khusaysa" oo aan loo baahnayn in ay cidna ka walaacdo.

Ila wareedyo ka tirsan sirdoonka Ukraine ayaa BBC-da u sheegay in ciidammada dheeraadka ah ay gaarayaan 16 guuto, kuwaas oo gaaraya illaa 14,000 oo askari.

Marka ciidammadaas ma kuwo xoog adeegsan rabaa? Waa suuragal, laakiin dadka falanqeeya arrimaha gobolkaas ayaa sheegaya in aanay u badnayn isticmaalka awoodeed baaxad wayn.

Ukraine, Nato iyo dowladaha reer Galbeedka ayaa sheegay in Ruushka uu sidoo kale ciidamo joogto ah iyo hub culusba ku dhex leeyahay kooxaha goonni-ugoosadka ee haysta bariga Ukraine.

Aqalka Kremlin-ka ayaa beeniyay arrintaasi wuxuuna sheegay in ciidammada Ruushka ee halkaas jooga ay yihiin "kuwo si iskaa wax u qabso ah u howlgala".

Muxuu Ruushku ula dagaallamayaa Ukraine?

Madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushka uu difaaci doono muwaadiniinta Ruushka u dhalatay ee dibadda ku nool, haddii loo arko in ay halis ku sugan yihiin.

Dagaal culus ayaa dhexmaray Ukraine iyo Ruushka, sannadkii 2014, ka hor inta aanan xabbaad joojin la gaarin 2015. Wixii markaas ka dambeeyayna waxaa la is dhaafsaday maxaabiis dagaal.

In ka badan 13,000 oo qof ayaa ku dhintay colaaddaas. Ukraine ayaa sheegtay in 26 askari oo ciidammadeeda ka tirsanaa ay sannadkan ku dhinteen Donbas, halka 2020 ay 50 askari halkaas kaga dhinteen. Kooxaha goonni ugoosadka waxaa sannadkan ka dhintay in ka badan 20 askari.