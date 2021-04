Doorashada Soomaaliya: Madaxda Soomaalida ma lagu khasbi doonaa inay ku laabtaan teendhada afisyooni?

57 Daqiiqadood ka hor

Wadahadaladii ugu dambeeyay ee ka socday teendhada afisiyoone ayaa natiijo la'aan ku so dhamaaday markii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen hannaanka wada xaajoodka, wax tanaasul ahna la heli waayay.

Fadhi uu Baarlamaanka Soomaaliya yeeshay maalintii Isniintii ayuu ku go'aamiyay in muddo kordhin 2 sano ah la siiyo madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo oo waqtigii xilka uu ka dhammaaday 8-dii bishii February.

Hase yeeshee, go'aanka baarlamaanka waxaa ka so horjeedsaday dhinaacyada siyaasadda Soomaaliya iyo dalalka beesha caalamka qaarkood.

Halkee meesha imika la joogo looga dhaqaaqayaa?

Madashada badbaado qaran oo ay ku midoobeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa ka soo horjeeda mudda kordhinta iyo qaabka ay dowladda fedaraalka doonayso in doorashada loo qabto.

Adaan Xasan oo ah cilimi-baare arrimaha geeska Afrika ku xeel dheer ayaa rumeysan in ugu dambeyntii dhinacyada Soomaalida ay wadaxaajood isugu iman doonaan.

Mr Xasan ayaa intaa ku daray in waxa mar walba loo laaban doono uu noqonayo heshiiskii 17-kii september.

"Doorashada safar dheer ayay soo martay marka la soo aruuriyo waxaa la dhihi karaa waxaas oo dhan ayaa waxay albaabada u fureen in uusan xal kale jirin oo aan ka ahayn xalka loo yaqaano heshiiskii la gaaray 17 September," ayuu yiri Aadan.

Aadan Xasan ayaa sheegay in beesha caalamka iyo wax garadka Soomalaidaba ay isku raacsan yihiin in la dhammeystiro wixii ka harsanaa in heshiiskii 17 September.