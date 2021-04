Saadaq Joon: Daraja ka xayuubinta ma loo maray hannaanka sharciga ah?

46 Daqiiqadood ka hor

Saadaq Joon, ayaa Isniintii aanu soo dhaafnay soo saaray amar uu ku sheegayo in uu is hortaagay oo hakiyey kulankii baarlamaanka.

Hadaba darajada ka xayuubinta ma loo maray waddadii loo baahnaa?

Qaar ka mid ah dadka aadka ugu xeel-dheer arrimaha ciidamada ayaa dhankooda sheegay in daraja ka xayuubinta "aan loo marin waddadii loo baahnaa ee saxda ahayd".

Sarreeye guute, Nuur Aadan Nuur, oo horey uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in marka sarkaalka laga xayuubinayo darajooyiinka, waddada loo marayo ay ku xiran tahay dambiga uu galay iyo waxa uu yahay.

"Haddii dambi caadi ah uu yahay waxaa laga yaabaa in loo saaro guddi, laakiin guddiga ay isku garaado yihiin am ka sareeyaan. Guddigaasi ayaa baaraya waxayna natiijada iyo soojeedinta u gudbinayaan taliyaha xoogga, haddii uu ku raaco wuxuu u gudbinayaa madaxwaynaha," ayuu yiri Sarreeye guute, Nuur.

Waxaa uu intaa ku daray in madaxwayne Farmaajo intii uu xilka hayay sidoo kale darajooyiinka laga xayuubiyay taliya ku xigeenkii hay'adda nabad sugidda qaranka, Cabdala Cabdala.

Wuxuu intaa ku daray in waddada labaad ee la mari karo ay tahay in guddiga ay kiiska sarkaalka eedeeysan u gudbiyaan maxkamadda militariga.

Sarreeye guute, Nuur Aadan Nuur, ayaa sheegay in hanaan aan sax ahayn loo maray darajada ka xayuubintii dhawaan lagu sameeyay Sadaq Joon.

"Kiiska Saadaq waxay ahayd in labo mid la sameeyo in guddi ay u saaraan oo ay nidaam mariyaan ama in ay xiraan oo maxkamad u diraan," ayuu yiri Mr Nuur.