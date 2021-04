Shiirkole maxaad ka taqaannaa?

Kadib markii xilka laga qaaday taliyihii booliska gobolka Benaadir Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) oo isku dayay in hakiyo kulankii ay Golaha Shacabka muddo kordhinta ku ansixiyeen, ayaa waxaa soo baxday in Saadaq Joon iyo meleshiyaad u daacad ah ay ku sugan yihiin Shirkoole ee magaalada Muqdisho. Waxaa jirta cabsi laga qaba inuu dagaal dhexmara meleshiyaadkaasi iyo ciidammada dowladda. Dad badan ayaa is weydiinya aaga Shiirkoole ee uu Saadaq Joon ku sugan yahay