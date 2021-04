Cabsida Faransiiska soo wajahday ee ka dhalatay aflagaadadii 'Nabi Muxamed NNKH'

Fariimo ay heshay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP, ayaa muujinaya in safaaradda Faransiisku ku leeyahay Pakistan ay ka digtay "khatar weyn oo ku wajahan danaha Faransiiska ee Pakistan".Laba sarkaal oo booliis ah ayaa toddobaadkan ku dhintay isku dhacyo hor leh oo dhexmaray booliska iyo dibadbaxayaasha.

Dalka Pakistan dibadbaxyada ayaa sii kordhay todobaadkan kadib markii dowlada Pakistan ay xirtay Khadim Xussain Rizvi, oo ah hogaamiyaha xisbiga mayalka adag ee siyaasada ee Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), kaas oo ku baaqay in la eryo safiirka faransiiska u jooga dalkaas.

Xarigga Mr Rizvi, iyo tallaabada maamulka Pakistan ay ku mamnuuceen xisbiga TLP, ayaa taageerayaasha xisbiga ku qasabtay in wadooyinka Pakistan ay isugu soo baxaan kumanaan qof oo qaadan kari wayay tallaabooyinka dowladda.Booliska ayaa rasaasta cinjirka ah u adeegsaday dibadbaxayaasha.

Isagoo ka hadlayey shir jaraa'id Arbacadii,Wasiirka Arimaha Gudaha ee Pakistan Sheikh Rashid Axmed wuxuu sheegay in qaranku "ku taageersan yahay dadweynaha in la ilaaliyo sharafta Nabiga" laakiin tallaabada TLP "waxay Pakistan ka bixinaysaa sawir ah dal xagjir ah".

Xisbiga TLP ayaa si kumeelgaar ah u joojiyay mudaaharaadyadii ka socday Pakistan bishii Nofeembar, iyagoo ku andacoonaya in wasiirrada dowladda ay oggolaadeen in la qaadaco wax soo saarka Faransiiska.Raysal wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa dhaleeceeyay Mr Macron, laakiin dowlada ayaa beenisay inay aqbashay qaadacaad, iyadoo sheegtay in wax go'aan ah aan la gaarin.TLP waa garabka siyaasadeed ee dhaqdhaqaaqa Tehreek-e-Labaik Ya Rasuullu Allah.Waxaa hogaamiya Mr Rizvi.