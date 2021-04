Titanic: Baadigoobka loogu jiro ragga Shiinaha u dhashay oo ka badbaaday markabkii Titanic

Ninkaasi wuxuu ahaa Fang Lang, oo ka mid ahaa lix nin oo Shiinees a oo ka badbaaday dhacdadii Titanic, badbaadintiisana waxay dhiirrigelisay in la sameeyo filinkii caanka ahaa ee Titanic ee shirkadda Hollywood ay sameysay sanadkii 1997.

Muddo 24 saacadood gudahood, markii ay yimaadeen xarunta socdaalka ee Ellis Island, New York, waxaa laga cayriyay dalka, sababo la xiriiray Sharciga Ka Saaridda Shiinaha, oo ahaa sharci dood dhaliyay kaas oo mamnuucayay in muhaajiriinta Shiineeska ah ay galaan Mareykanka.

Lixda nin way ka baxeen taariikhda - Ilaa hadda. Filim laga sameeyay ayaa dhowaan laga bahiyay gudaha Shiinaha. Filimkan oo lagu magacaabo Lixda, ayaa iftiiminaya noloshoodii, 109 sano kaddib dhacdadaas.

Yay ahaayeen lixdii nin ee Shiinaha u dhashay ee badbaaday?

Raggaas waxaa lagu sheegay in ay kala ahaayeen Lee Bing, Fang Lang, Chang Chip, Ah Lam, Chung Foo iyo Ling Hee. Waxaa la rumeysan yahay in ay ahaayeen naaquudayaal shaqo ugu socday dalalka Caribbean-ka.

Balse baaritaanka kooxda soo saaridda dukumentariga ayaa muujinaya in arrintaasi aysan run ahayn.

Warbaahinnada kale ayaa xilligaas ku eedeeyay ragga Shiinaha ahaa in ay ku lebisteen dharka haweenka si ay u helaan muhiimadda koowaad ee raacidda doonta badbaada.

Taariikh yahanka Titanic, Tim Maltin ayaa sheegay in aan wax caddeyn ah loo heyn in Raggaas Shiinaha ee badbaaday ay ahaayeen kuwo doonta ku dhex jiray iyo in ay iska dhigeen haween.