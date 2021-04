Biden oo kordhinaya tirada qaxootiga uu dalkaas qaabilo

Wararka ayaa sheegaya in Mr Biden uu ka walaacsan yahay in tiro badan loo oggolaado dalkaas xilli ay qaxooti badan ku soo qulqulayaan xadka Mareykanka iyo Mexico.

Tirada Qaramada Midoobay ayaa muujinaya in in ka badan 80 millyan oo qaxooti ah guud ahaan dunida, iyadoo 85% ka mid ah ay marti gelinayaan dalalka horumaray.

Maxaa lagu sheegay amarka Biden?

Muuxu markii dambe sheegay Aqalka Cad?

Ms Psaki ayaa sheegtay in amarkii Biden ee Jimcihii looga gol leeyahay in duullimaadyada qaxootiga ee Mareykanka dib loo bilaabo maalmo gudahood.

Waa maxay facelinta laga bixiyay?

Jenny Yang, oo madaxweyne ku xigeen sare ka ah World Relief, oo ah urur arrimaha bani'aadannimada ah, ayaa CNN u sheegtay in Aqalka Cad uu sheeganayo in barnaamijka dib u dejinta qaxootiga ee Mareykanka ee loo baahday in dib u eegis lagu sameeyo ay "gebi ahaanba been tahay".