Iiraan oo shaacisay ninka looga shakisan yahay weerarkii xarunteeda nukliyeerka

57 Daqiiqadood ka hor

Reza Karimi ayaa ka qaxay Iiraan wax yar kahor qaraxa, sida uu sheegay Network One, oo soo bandhigay sawirka ninka oo uu telefishinku sheegay inay doon doonayaan booliiska Interpol.

Interpol ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin in Mr Karimi uu ku jiray liiskeeda cas ee dadka la doon doonayo.

Heshiiska ayaa looga gol leeyahay in looga hortago in Iiraan ay horumariso hubkeeda nukliyeerka, taas oo ay Iiraan beeniso inay u gol leedahay. Israa'iil ayaa ka soo horjeesatay heshiiska, iyadoo sheegtay inuusna ka hortageyn in Iiraan ay yeelato hubka nukliyeerka.