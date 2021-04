Maxay Mareykanka iyo waddamada reer Yurub u eryayaan diblomaasiyiinta Ruushka?

Laba nin oo u dhashay dalka Ruushka oo looga shakisan yahay in Salisbury ay sanadkii 2018 ku sumeeyeen Sergei Skripal oo ka tirsanaan jiray sirdoonka dalka Ruushka ayaa haatan lala xiriirinayaa qarax ka dhacay meel lagu keydiyo hubka oo ku taal jamhuuriyadda dalka Czech, muddo haatan afar sano laga joogo.

Booliska dalka Czech ayaa shaaciyay sawirrada Alexander Petrov iyo Ruslan Boshirov, oo ay sheegeen in xilliga qaraxa uu dhacayay ay ku sugnaayeen waddanka. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay laba qof.

Ra'iisalwasaaraha jamhuuriyadda Czech, Andrej Babis, ayaa sheegay in dalkiisu uu ku qasban yahay inuu ka falceliyo arrintaasi ah in qaraxaasi ay ku lug lahaayeen sirdoonka milatariga Ruushka ee GRU.

Shir jaraa'id ayuu Babis ka sheegay in 18-ka diblomaasi ee la ogaaday in ay u shaqeeyaan sirdoonka Ruushka ay haystaan 48 saacadood oo ay tahay in ay dalka kaga baxaan.