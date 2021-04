Annalena Baerbock: Haweeneyda noqon karta hoggaamiyaha cusub ee Jarmalka

Saacad ka hor

Isniintii, Xisbiga wuxuu shaaciyay in Annalena Baerbock, oo 40 sano jir ah, ay noqoneyso qofka ay filayaan in xilka ay kala wareegto Angela Merkel, ka dib doorashada September. Ms Baerbock waxaa la saadaalinayaa in ay noqoto haweeneyda keli ah ee doorashada qeybta ka ah.