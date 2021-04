European Super League: Maxay dowladda UK u diiddan tahay horyaalka cusub?

11 Daqiiqadood ka hor

Dowladda UK ayaa sheegtay in ay qaadi doonto tallaaba kasta oo looga hortagaya horyaalka "gooni u goosadka ah" ee European Super League, kaa soo ay kamid yihiin lix naadi oo ka dhisan Ingiriiska.

Taageerayaasha iyo dadka ka faalooda ciyaaraha ayaa sheegay in horyaalka cusub uu noqon doono mid cadaalad darro ah oo meesha ka saaraya kooxo badan.

Amiir William oo hadda ah madaxa Football Association ayaa bartiisa Twitter ku qoray in xilligan loo baahan yahay in la ilaaliyo bulshada kubadda cagta, si ay u sii jiraan qiyamka tartanka iyo cadaaladnimada.

Dowden ayaa sheegay in arintan uu kala hadlay xiriirrada Uefa iyo Football Association, labaduna ay diiddan yihiin tallaabada ay qaadeen 12-ka kooxood.

12-ka kooxood ee ku heshiiyay qorshaha European Super League ayaa sheegay in cudurka safmarka ah uu "xoojiyay xasillooni la'aanta dhaqaale ee haysata kooxaha Yurub".

Ra'iisal wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka hortegi doonto qorshaha iyo in uusan ku hirgelin nooca hadda loo soo bandhigay.

Xafiiska Downing Street ayaa sheegay in xukuumadda ay ka fekerayso qorshayaal kala duwan oo uu kamid yahay hannaanka ka jira Jarmalka ee ah in taageerayaasha ay noqdaan milkiilayaasha kooxaha iyo in meesha laga saaro lacagaha deymaha ah ee lagu taageero naadiyada xilligan uu jiro Fayraska Korona.