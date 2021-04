George Floyd: Dadka Mareykanka oo ka dhursugaya go’aanka xeer-beegtida

31 Daqiiqadood ka hor

Dacwad oogayaasha ayaa waxa ay xeer-beegtida u sheegeen in Mr Chauvin uu dilay Mr Floyd, hasayeeshee kooxda ninkaas difaacaysay ayaa sheegtay in macmiilkooda uu si sax ah u raacay tababarka uu boolisku siiyay.

Sidey kooxda difaacaysa eedaysanaha dooddooda usoo gudbiyeen?

Qareenka ayaa waxa uu ku dooday in macmiilkiisa aysan suuragal ahayn inuu si ulakac ah awood xad dhaaf ah u adeegsaday xilli uu ka warhayay in la duubayay waxa dhacayay oo dhan. "Askartu way og yihiin in muuqaal laga duubo," ayuu ku daray Mr Nelson.