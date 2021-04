Imaaraadka oo loogu baaqay in ay meel ku sheegaan gabadh uu dhalay amiirka Dubia

Latifa ka hor inta aysan isku dayin in ay baxsato baxsan 2018

Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday Isutagga Imaaraatka Carabta inay keento caddeyn la taaban karo oo muujineya in Latifa Al Maktoum, oo ah gabadha uu dhalay amiirka Dubai ee la sheegay in lagu hayo xabsiga, ay nooshahay iyo in kale.