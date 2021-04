Maxaad ka ogtahay Soomaalida saacadaha ugu badan soonta?

Maxamed Axmed Norway oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Iceland oo ay BBC-da wareysi siiyay ayaa sheegay in Soomaalida ku nool Iceland ay qiyaas ahaan gaarayaan ilaa 80 qof. Wuxuu sheegay in Soomaalida ay bilaabeen in Iceland ay tagaan 2009-kii wixii ka dambeeyay.