Puntland:"Waxaan qaadi doonaa tallaabo hadii aan miiska wadahadalka la isugu soo laaban"

19 Daqiiqadood ka hor

Maamulka Puntland oo war ka soo saaray tallaabadii muddo kordhinta ee Golaha Shacabka baaralamaanka Soomaaliya u sameeyeen dhawaan hay'addaha dowladda federaalka Soomaaliya,ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ahayd sharci darro ayna ka soo horjeedaan.

Qoraalka Puntland ay soo saartay waxaa lagu sheegay in hannaanka kaliya ee heshiiskii lagu yahay uu yahay heshiiskii 17 -kii September si loo qabto doorasho iyagoo muujiyay in loo baahanyahay in la xaliyo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaas.