Spain: Nin loo heysto inuu 'dilay ka dibna cunay meydka hooyadiis'

35 Daqiiqadood ka hor

Booliska waxay sheegeen in ay arkeen xubno jirka bani'aadamka ah oo ku kala firirsan agagaarka guriga - qaarkood waxaa lagu riday weelal caag ah.

Ninkan ayaa maxkamadda u sheegay in uusan xusuusan in uu jarjaray ka dibna cunay meydka hooyadiis.

Waxaa la sheegay in uu horey u qabay xanuun dhanka dhimirka ah, sidoo kalena uu daroogada aad u isticmaali jiray.

Warbaahinta Spain ayaa sheegtay in booliiska uusan ku cusbeyn ninkan, laguna yaqaannay in uu tacaddiyo kula kici jiray hooyadiis, María Soledad Gómez. Markii la soo xirayay na wuxuu jebiyay sharciga xarigga loo jaray.

Ninkan oo markaas 26-sano jir ahaa, ayaa la sheegay in uu qirtay in uu ceejiyay hooyadiis wuxuuna sheegay in mararka qaar uu xubno ka tirsan meydkeeda cunayay mararka qaarna uu eyga siinayay.