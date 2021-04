"Haddii oksijiin la waayo, dad badan ayaa dhimanaya sida kalluunku uu u dhinto marka biyaha laga soo saaro,"

Lix cisbitaal oo kuyaal caasimadda Hindiya ee dalhi ayaa waxaa gebi ahaanba ka dhamaaday Oksijiinkii ayadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen in cisbitaallo kale ay qarka u saaran yihiin in Oksijiintu ay ka dhammaato.

Dad badan ayaa dhintay intii ay sugayeen in oksijiin lala soo gaaro, halka in ka badan 99% ay buuxsameen sariiraha daryeelka xaaladaha deg deggga ah.

Siyaasi reer Hindiya ah oo la yiraahdo, Saurabh Bharadwaj, oo Covid looga dawaynayey cisbitaal ku yaal magaalada Delhi ayaa bartiisa twitter-ka ku daabacay qoraal uu ku codsanyo in la caawiyo Hindiya, asagoo sheegay in saddax saacadood oo kaliya ay ka harsan tahay in oksijiintu ay ka dhammaato cisbitaalka uu jiifo.

"Dad badan ayaa ku tiirsan oksijiinta, haddii oksijiin la waayahana dadkaasi way dhimanayaan sida uu u dhinto kalluunku marka biyaha laga soo saaro," ayuu yiri. "Waxaa la joogaa waqtigii ay dadku gacmaha is qabsan la haayeen".

"Hadda wax mushaar ah ma siin karo oo lacag uma hayo, qoyskeena waxaa ay dhaqaale ka heli jireen beeraha iyo dalagyada, balse dalagyadii way halaabeen sannadkan, waxayna iga sugayaan in aan aniga masruufo, waxaan dareemayaa in aysan jirin cid i caawineysa, waxaana ka cabsi qabaa in corona kahor an baahi u dhimano," ayuu yiri Maxamed.