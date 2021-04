Yaa ka dambeeyay rabshadihii shalay ka dhacay garoonka Muqdisho?

51 Daqiiqadood ka hor

Wararka qaar ayaa sheegaya in arrintani ay ka billaabatay markii saraakiil ka tirsan nabad sugidda ay ku adkeysteen in dad ajaaniib ah oo waaxda socdaalka ay su'aalo weydiinayeen loogu dhufta baasabooradooda dal ku gal.

"Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ma ahan in baraha bulshada la wareejiyo wax dalkiina dhaawacaya idinkoo u arka in aad ku dhibaysaan xukuumad ama dad gooni ah waxaan dalkiina waa dadkiina oggaada in aad dalkiin leedihiin Soomaaliya ha ka dhiginina nin qaawan oo geel jire ah oo Soomaalida dhahaya walaalayaalow aan is asturno is astura shacabka Soomaaliyeed joojiya waxa aad qaybinaysaan waa sax wixii waa dhaceen cidii falkaasi gaystana waa la yaqaanaa waana laga dabatagayaa"ayuu yiri Mr Rooble.