Khilaafka doorashada: Go'aanka Midowga Afrika muxuu uga dhiganyahay dowladda Soomaaliya?

12 Daqiiqadood ka hor

Golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika waxa ay ku baaqeen in ergay gaar ah oo ka socda ururka loo magacaabo ismari-waaga doorashada ee hadda ka taagan Soomaaliya, si uu isgu keeno dhinacyada Soomaalida.

Midowga Afrika ayaa sidoo kale madaxda Soomaalida ugu baaqay in ay ka wada-xaajoodaan sidii dalka ay doorasho uga dhici lahayd.

Go'aanka Midowga Afrika muxuu uga dhiganyahay dowladda Soomaaliya?

Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in go'aanka Midowga Afrika ee la xiriira ismari-waaga siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka uu yahay mid adag, marka loo fiiriyo habka ay uga hadleen, taas oo ah wax aan horey looga fileynin.

Barafasoor Jibriil Cali Aw Maxamed, oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka, ayaa sheegay in arrintaan ay waji gabax ku tahay dowladda Soomaaliya.

"Runtii, marka hore dowladda Soomaaliya arrintaan waxay ku tahay waji gabax, waayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isaga ayaa u safray dalka Koongo, si uu ula kulmo guddoomiyaha Midowga Afrika, isaga ayaana codsaday in Afrika ay arrinta soo kala dhex gasho," ayuu yiri Barafasoor Jibriil oo BBC-da u waramayay.

Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ay soo dhoweyneyso in Midowga Afrika uu qaato dowrka fududeynya, si saamileyda siyaasadda ee dalka ay uga heshiiyaan hannaanka doorashada xilligeedii la soo dhaafay.

Barafasoor Jibriil Cali Aw Maxamed ayaa qaba in booqashadii Madaxweyne Farmaajo ee Koongo, iyo kulankaas uu dhigiisa la yeeshay, ay qasbayso in uu hadda u hoggaamsamo warka ka soo baxay Midowga Afrika.

La socodka dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka Soomaaliya

Balse hadalka ka soo baxay Midowga Afrika ee ah in ciidamada Nabad ilaalinta ee AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaayada ciidamada ammaanka Soomaaliya, waxay u muuqtaa arrintaa isbadel ku dhacayo.

"Dhawaan ayay ahayd markii ciidamada Soomaaliya ay la wareegeen hormuudnimada, oo howlgallada ay noqdeen in dowladda Soomaaliya ay yeeriso qaabkii loo galayo, goorta la galayo iyo halka laga qaayo. Arrintaas in dib looga noqdo ayay ka dhignaanaysaa in AMISOM ay isha ku hayso oo ay la socoto ciidamada siday u baxayaan iyo goobta la gaynayo," ayuu yiri Barafasoor Jibriil.