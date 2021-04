ONLF iyo doorashada Itoobiya: 'Siyaasiyiinta shacabka deegaanka Soomaalida uma arkaan Itoobiyaan'

Saacad ka hor

Muddada ONLF ay deegaanka soo maamushay?

"Howlaha aasaasiga hirgelintooda markii aan billownay, waxaan haysanay taageero shacab oo aad u badan, ka dib dagaal ayaa nalagu soo qaaday. Madaxda ururkana in la dilo ayaa la billaabay, taas ayaa nagu kalliftay in aan duurka galno oo aan Jabahadeyn billaawno," ayuu yiri Axmed Maxamed.

Magaca ONLF (Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya)

Shacabka deegaanka Soomaalida Muwaaddinnimo ma dareemaan

Axmed Maxamed wuxuu sheegay in haddii runta laga hadlo in shacabka deegaanka Soomaalida ama Sahacabka Ogaadeen aysan aaminsaneyn inay yihiin muwaaddiniin Itoobiyaan ah, sababtoo ah dowladda dhexe ee Itoobiya si aad ayey u gacan bidixeysay shacabka deegaankaasi.

"Shacabka Soomaalida waxay garanayaan oo keli ah ciidamada loo diro kaddibna "dil iyo xasuuq u geysto". Arrintaa in wax laga baddalana wuxuu xil ka saaran yahay, lagana sugayaa madaxda dowladda dhexe. Guud ahaanna dalka Itoobiya waxaa nalooga arkaa in aan nahay muwaadiniinta dabaqadda labaad.

Shidaalka deegaanka Soomaalida laga helay

"Marka dadka ku nool halka shidaalka laga helay waa in ay ka faa'ideystaan kheyraadkooda, mana ahan in shacabka Soomaalida ay kheyraadkooda ay marti ka noqdaan. Qaybta la sheegay in shacabka deegaanka laga siinayo aad bey u yartahay, intaa in ka badan inay qayb ahaan u helaan ayey ahayd."