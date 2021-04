Muxuu yahay nooca cusub ee fayraska ah ee Hindiya ka dilaacay?

Nooc kale oo ka duwan 'coronavirus' ayaa laga helay dalka Hindiya sida ay baadheen saynisyahano kala duwan - laakiin wali lama oga illaa iyo inta uu faafi karo ama in ay jirto mowjad labaad oo cudurka dilaaga ah Covid uu India ka wado.

Muxu yahay noocan fayras ee cusub?

Fayrasyadu had iyo jeer way is beddelaan, iyagoo soo saara noocyo kala duwan ama noocyo cusub oo iyaga u gaar ah.