Caddaymo muujinaya in aadamuhu bisadaha coronavirus qaadsiiyo oo la ogaaday

55 Daqiiqadood ka hor

Saynisyahanno u dhashay Scotland ayaa aqoonsaday laba xaaladood oo loo malaynayo in aadamuhu u gudbiyay Covid-19 bisadahooda.

Baadhayaasha Jaamacadda Glasgow ayaa sheegay in labada bisadoodba ay soo saareen fayraska kadib kolkii laga helay dadkii lahaa.

Saynisyahannadu waxay hadda doonayaan inay hagaajiyaan fahamka in xayawaanku ay door ka ciyaari karaan fayraskan ku baahayaa aadamaha.

Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in labada xayawaan ee guriga joogta ahaa qabaan cudurka kaddib milkiilayaashooda oo lahaa astaamaha lagu yaqaan 'Covid-19'.

Daraasadd, lagu daabacay Diiwaanka Caafimaadka xoolaha, ayaa sheegtay in xilligan aan la hayn wax caddeyn ah oo ah in bisad iyo aadame isu gudbin karaan isla sida oo kae eeyaha ama xayawaannada kale ee guryaha ku nool ay door muhiim ah ka ciyaaraan cudurrada faafa ee dadka.

Laakiin saynisyahannadu waxay sheegeen in xayawaannada guryuhu ay u dhaqmi karaan sidii "keyd fayras ah" oo u oggolaanaya sii wadista gudbinta, waxayna sheegeen inay muhiim tahay in la wanaajiyo fahamka in xayawaanku ay door ka ciyaari karaan cudurrada faafa ee aadamaha.