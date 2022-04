Maxay timirtu muhiim u tahay bisha Ramadaan?

Ma aha wax cusub in waratada jidadka iibiya xanjada iyo buskudka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ay xushaan inay iibiyaan timir.

Ustaz Xassan Taju waxa uu leeyahay timirtu faa'iido ayey u leedahay diin ahaan iyo caafimaad ahaanba. "Islaamka, si kastaba ha ahaatee, waa sunno in timir lagu afuro" ayuu yidhi.Ustaz wuxuu sheegay in nebi Muxamed NNKH uu cuni jiray timir marka ay afurayaan, raacitaanka ereyada, ficillaadii Nebigu NNKH waxaa Muslimiintu rumaysan yihiin in Alle ay abaalmarin kaga helayaan.