Maraykanka oo Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee Turkiga xasuuq ku eedeeyey

Maxaa dhacay sannadkii 1915?

Tirada dadka reer Armenia ee dhintay ayaa had iyo jeer lagu muransan yahay. Armenia waxay dhahaan qiyaastii 1.5 milyan oo qof ayaa dhimatay. Turkiga ayaa ku qiyaasaya wadarta guud inay ku dhowdahay 300,000. Sida laga soo xigtay Ururka Caalamiga ah ee Aqoonyahannada Xasuuqa (IAGS), tirada dhimashadu waxay ahayd "in ka badan milyan".

In kasta oo saraakiisha Turkigu ay aqbaleen in xasuuqaasi dhacay, haddana waxay ku doodayaan in aanu jirin isku day nidaamsan oo lagu baabi'inayo dadka Kiristanka ah ee Armenia. Turkiga ayaa sheegay in dad badan oo Muslimiin Turki ah ay sidoo kale ku dhinteen qalalaasaha Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.