Sababta ay u soomaan dadka aan Muslimiinta ahayn xilliga Bisha Ramadan

Saacad ka hor

"Waxaan aaminsanahay diinta 'Budhist' waxaanna isku dayaa in aan ayido falsafada diinteyda ay i fareyso," ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.

"Waxaan si xiiso leh u rajaynayaa walaalahayga Muslimiinta ah in aan la soomo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxayna ii noqoneysaa marki iigu horreysaye iigu hambalyeeya".

Ninkan ayaa ah guddoomiyaha golaha magaalada Koonfurta Sri Lanka ku taalla ee Weligama. Wuxuu sheegay in tan iyo bilowgii bisha Soon in uu iska gooyay cunnada iyo cabitaanka.