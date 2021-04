Turjaammannada loo diidey dhalashada UK oo dhimasho ka baqaya

AJ wuxuu ka baqay inuu ka baxo gurigiisa oo ku yaal Kabul muddo bilo gaadhaysa - wuxuu ka baqayaa in ururka Taalibaan ay rabaan in isaga iyo qoyskiisa la dilo.

Waxay ka baqayaan in halistu ay sii kororto marka ciidamada shisheeye ay ka baxaan sanadkan.

Laakiin AJ (oo aan magiciisa sheegi karin cabsi uu ka qabo in lagu soo weeraro) ayaa si isdaba joog ah loogu diiday dib u dejin iyadoo la raacayo qorshooyinka dowlada UK si looga caawiyo turjubaano sida isaga iyo qoysaskooda inay dib u dejin loogu sameeyo waddanka UK.

Saraakiisha Ingiriiska ayaa sheegaya in shaqada looga joojiyay isaga oo sigaar ku cabaya hoygiisa. Turjumaannada shaqada laga cayriyay xaq uma laha dib udejin.

AJ wuxuu sheegayaa in aan loo sheegin in shaqada laga joojinayo markii uu joojiyay la shaqeynta ciidanka, waana wax aad loola yaabo sababaha loo xanibay u guuritaankiisa UK ayuu ku qeexay.

'Saamaynta shaqo ka eryidda'

Qaar ka mid ah 1,010 turjumaanno ah - saddexdiiba mid ayaa - uu shaqada ka eryey Ingiriiska intii u dhaxeysay 2001 iyo 2014 sababo la xiriira edbin "iyaga oo aan xaq u lahayn in ay rafcaan ka qaataan, sida ay muujinayaan tirakoobyada dowladda.

Laakiin gaashaanle sare Simon Diggins oo hawlgab ahaa, horena u ahaa ku-xigeenka Ingiriiska ee Kabul haddana u ololeeya turjumaannada Afqaanistaan, wuxuu leeyahay in badan oo ka mid ah kuwa shaqada laga joojiyey waxay ahaayeen sababo aan sidaa u sii buurneyn.

"In kasta oo qaar ka mid ah kuwa shaqada laga eryay ay sameeyeen waxyaabo ceeb ah, waxaa jiray dad aad u tiro badan oo shaqada looga eryay arrimo aad u yar ama arrimo maamul," ayuu u sheegay BBC-da.

"Waxaa jira tuhun ah in xil ka qaadista loo adeegsaday hab aan waafqsanayn sharciga.. Waxaa jira cadeyn aad u yar oo ku saabsan sababta dadka shaqada looga eryay. Waxa aan codsaneyno ayaa ah in kiisaskooda dhamaantood dib loo eego." ayuu yiri.

Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay si adag u diidayso fikradda ah in shaqo ka joojinta loo isticmaalay hab "maamul ahaan".

'TWay garanayaa qofka aan ahay'

Cabsida AJ ayaa sii kordheysay kadib markii todobaadkii hore lagu dhawaaqay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingriiska ay ka baxayaan Afghanistan 11ka Sebtember, waqtigaas oo Daalibaan ay ku sii xoogeysanayaan awooda wadanka oo dhan.

Magaalada koonfurta ku taal ee Sangin, AJ wuxuu sheegay in lagu qasbay inuu u cararo asaga oo aan wadan hantidiisa gaarka ah - oo ay ku jiraan kaarkiisa aqoonsiga. Wuxuu rumeysan yahay in Taalibaan ay ogaadeen in uu Ingiriiska la shaqeeyo.