Khilaafkii doorashada: Maxay tahay in aad ka ogaato xaalka Soomaaliya ee saaka?

Saacad ka hor

Kaddib maalmo xaaladda magaalada Muqdisho kacsanayd, saaka waxa ay u muuqataa in xaalku deggan yahay, inkasta oo mar kasta xaaladda ka sii dari karto oo cabsi guud ay hayso shacabka.

Maxaa u danbeeyey?

Ciidamo ka tirsan kuwo ka soo horjeeda kuwa dawladda ayaa la sheegay in ay ka guureen fadhiisammadoodii hore oo ay u aag beddesheen meelo kale.

Waxaa sida oo kale la arkayey xaafadihii iska hor imaadyadu ka dhaceen dadka ku sugan oo isku deyaya in ay qaxaan, iyaga oo dadku aadaya xaafadaha kale ee nabdoon ee magaalada. Gaar ahaan xaafadaha la soo weriyey in laga barakacayo waxaa ka mid ah: Xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Hawl-wadaag. Waxaana la arkaayey gawaadhi ay saaran yihiin dad barakacaya, isla markaana ay ku raran yihiin agabkii guryaha sida maacuunta oo maraya waddooyinka magaalada

Maalinkii shalay ahayd waxaa xidhnaa inta badan goobaha waxbarashada, gaar ahaan jaamacadaha, lamana oga in saakay dib loo furey iyo in kale. Balse arrinkan waxa ay ka turjumeysaa xaaladda ammaan ee magaalada oo dad badan ay walaac xooggan ka muujinayaan iyo in aanan la isku halayn karin.