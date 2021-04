Wasiirka wadaadka ahaan jirey ee loo haysto amaan uu u jeediyay Usama Bin Ladin

Madaxtooyada Nigeri ayaa sheegtay in ay barbar taagantahay wasiir ka mid ah golaha wasiiradda oo buuq badan uu ku furanyahay, kaas oo loo jeedinayay eedeymo la xiriira fikraddo uu qabay hadda ka hor.

Khudbad uu masaajid ka jeediyay sanadihii ka dambeeyay 2000, ayuu sheegay in Usama Bin Laden uu isaga ka muslimsanyahay, isaga oo intaas ku daray in uu farxo marka la xasuuso dadka aanan muslimiinta ahayn.

Hadaladan ayaa qabsaday baraha bulshada, iyada oo dadka ay madaxweyne Maxamadu Buhari ugu baaqeen in uu shaqada ka eryo.

Wasiirka ayaa maalmihii lasoo dhaafay wareysi uu siiyay wargeys, isku dayay in uu iska bari yeelo fikradihii hore ee uu aaminsanaa, isaga oo sheegay in xiligaas uu cabirayay fahamkii uu ka haystay diinta, haddana uu sameeyay qaangaarnimo iyo caddeymo cusubna uu heley.

Mid ka mid ah muuqaladiisa oo lasoo bandhigay ayuu taageero ugu muujiyay kooxda Boko Xaraam, isaga oo indhihiisa ay illin ku taagantahay, wuxuuna ku tilmaamo walaalo ay tahay in la garab istaago.

Balse dadka iyo xisbiyada mucaaradkaba waa liqi waayeen sharaxaadda madaxtooyada, iyada oo xisbiga PDP ay isku dayeen in arrinka wasiirka looga doodo baarlamaanka ka hor intii uusan xisbiga talada haya diidin.

Arrinka wasiirka ayaa shaaca usoo baxay kadib markii todobaadkii hore uu wargeys qorey in dowladda Maraykanka ay wasiirka galisay liiska dadka dhaqdhaqaaqooda lala socdo. Hase ahaatee Maraykanka ma uusan qirin arrinkaas.

Welwelka ugu badan ee ay dadka ka qabaan wasiirka ayaa ah in uu mas'uul ka yahay wasaaradda haysa xogta shaqsiga ah ee dadka, taas oo ay sheegayaan in ay suurtogal tahay in uu la wadaago cid kale oo halis galin karta naftooda.