Saamaynta tijaabadii nukliyeerka Faransiiska ee Algeria ku yeelatay xidhiidhka labada dal

Qaraxa bambkaa ay ka buuxday plutonium ka oo loo bixiyey Blue Jerboa iyo 16 qarax oo nukliyeer ah oo ka dambeeyey oo Algeria lagu tijaabiyey ayaa loo arkayey in lagu muujinayo awoodda iyo horumarka Faransiiska.

Hase yeeshee waxay jawigu ahaa in 6500 oo iskugu jira injineero, askar iyo cilmi baadheyaal faransiis ah ayaa ka shaqaynayey mashruucaas oo waxa kaalinayey 3500 qof oo shaqaale muruq maal Algerian ah.

Dadkii goobjoogga ahaa waagaasi waxay sheegeen in dhulku gariiray oo markii loo ogolaaday in ay eegaan meesha qaraxu ka dhacayna ay daruur wayn oo madoobi ku hagoognayd.

Blue Jerboa wuxu saddex goor ka awood badnaa bamkii Maraykanku ku riday Nagasaki, Japan sannadkii 1945 ee baabiiyey halkii uu ku qarxay iyo in u jirta 1.6 km oo dhan walba ah

"1960 markii bamka la qarxiyey waxa deegaanka deganaa in ka badan 6000 oo qof. Reggane cidlo kumay ool" ayuu yidhi nin 57 jir ah oo BBC-da la hadlay

"Dad badan oo ka mid ah kuwii ku waxyeeloobay ayaa dhintay oo daawo la'aan u dhintay. Waxa loo sheegay in ay qabaan cudur naadir ah oo aan la garanayn wuxuu yahay cudurkaasi" ayuu yidhi Toumi.

Ka dib markii Faransiisku saxeexay heshiiska joojinta tijaabooyinka nukliyeerka, ayaa sannadii 1998 warbixin ka soo baxday aqalka sare ee baarlamanka Faransiiska lagu sheegay in "qaraxyadii Faransiisku tijaabiyey noqdeen wax ay si isa soo taraysa u dhaliilayeen wadamada la deriska ah saxaraha."

"May fahmsanayn sababta aynu u sii wadi karaynay farsamadaa deegaanka dikhaynaysa iyada oo taxadir kasta la qaaday" ayaa warbixinta lagu sheegay iyada oo aan la faahfaahinin taxaddirkaasi wuxuu ahaa.

Laakiin xataa tijaabadii dhulka hoostiisa ahayd waxay keentay in deegaanku dikhoobo.

Markii la qarxinayey bamkii loo bixiyey Beryl, tusaale ahaan, shucaacii ka soo baxay wuxuu u soo baxay hawada sare sababtuna waxay ahayd in aan godkii dhulka hoostiisa looga qoday si fiican loo dedin.

Qaraxu markuu gariiriyey buurayleydii ayaa ilaaladii saraakiishii u sheegeen in ay degdeg uga tagaan goobta maadaam oo buuruhu dildilaaceen oo qiiqii nukliyeerku hawada soo galeyey.

Sagaal askari ayaa si xun ugu sumoobay tijaabadaa, waxaana sidoo kale ku dhintay saraakiil dawladeed oo lagu soo marti qaaday in ay tijaabadaa goob joog ka haadaan.

Sannadkii 2010 ayaa baarlamanka Faransiisku meel mariyey sharci mabda' ahaan ogolaanaya in mag dhaw la siiyo dadkii ku wax yeeloobay shucaacii Algeria.

Hase yeeshee sharcigaasi wuxu dhigayaa in dadka magdhawga doonayaa ay noqdaan dadkii deganaa gobolkaa markii tijaabada la samaynayey waxaanu waxyeelo u aqoonsanayaa xanuuno gaar ah oo keliya.

Gudida bixinta magdhawga dadkii ku wax yeeloobay tijaabooyinkii nukliyeerka waxa lagu aasaasay sharcigaa, waxaanay sheegtay in mid keliya oo ka mid ah 545 dacwadood oo loo soo gudbiyey oo ka timid Algeria lacag magdhaw ah laga bixiyey, inta kale oo dhan se waxa laga soo gudbiyey French Polynesia

Waagii Faransiiska ee Algeria- Taariikho mudan

1848: Kacdoonkii uu hogaaminayey hogaamiyihii falaagada ahaa Abd-el-Kader, waxay Paris ku dhawaaqday in Algeria ka mid tahay dalka Faransiiska.

1960-66: Waxa la ogolaaday xorriyadii ka dib in tijaabooyinka nukliyeerku sii socdaan

"Waa markii ugu horraysay ee beesha caalamku ay dalalka leh hubka nukliyeerka ka dalbato iyo in khaladaadkoodii hore saxaan".

Toumi iyo dhibanayaasha uu u hadlo maalin walba ayaa qaba in sida khaladaadkii hore loo saxayaa tahay in laga bilaabo in sunta laga sifeeyo goobihii sumoobay oo dhan.