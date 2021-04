Recep Tayyip Erdogan: Maxay shacabka dalalka Carabta u jecel yihiin madaxweynaha Turkiga?

14 Daqiiqadood ka hor

Maqaalka ayaa lagu xusaya in ra'yi ururin laga sameeyay wadamada Carabta oo la daabacay toddobaadkii la soo dhaafay lagu sheegay in Erdogan uu yahay "hogaamiye si aad ah looga yaqaanno" dunida Carabta.

Qoraagu wuxuu sheegayaa in laga yaabo in la isku khilaafo arrintan. Balse inbadan waxay rumeysnaayeen in taliye Turki ah, oo dhaxlay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee maamuli jirtay Dunida Carabta, in kabadan afar qarni, uusan ku naaloon karin heerkan Carabnimo.