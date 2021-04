Mareykanka: 'Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo Baarlamanaka in ay si degdeg ah uga laabtaan go'aankii muddo kordhinta'

Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay la socoto ballanqaadkii Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabduulaahi Farmaajo, ee 28 Abriil, kaas oo ahaa in uu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashada ee 17-kii September, isla markaana uu si dhakhso leh dib u bilaabayo wadahadalkii dowladda Federaalka iyo Dowlad goballeedyada.

Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha iyo Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in si dhaqso ah ay uga laabtaan go'aankii 12- Abriil ee muddo kordhinta.

Warka qoraalka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waxaa sidoo kale lagu yiri: "Waxaan ugu baaqaynaa madaxda Qaranka iyo dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya, in ay si degdeg ah u kulmaan si loo dhameystiro hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay loona qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii Sebtember ee dhinacyadu isla gaareen".

Waxaa qoraalka ku xusan in ay muhiim tahay in dhamaan hoggaamiyaasha ay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee u dhaxeeysa iyo inay danta ummadda Soomaaliyeed uga wada hadlaan si daacad ah iyagoon ku xireynin wax shuruud ah isuna tanaasulaya.

Sidoo kale ciidamada amniga ee Soomaaliya iyo dhammaan kooxaha kale ee hubeysan ayaa loogu baaqay in ay fursad siiyaan dib u bilaabashada wadahadallada siyaasadeed iyagoo meesha ka saaraya dhaqdhaqaayada ciidan iyo cagajugleynta.

Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha oo "haddii ay sii socdaan ay yihiin kaliya kuwo u adeegaya in xaaladda Soomaaliya ay ka sii darto."

Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaystay in dowladdiisa ay marwalba ka go'nayd inay qabato doorasho waqtigeeda ku dhacda oo nabdoon, hasayeeshee arrintaas uu tilmaamay inay caqabad ku ahaayeen dad gaar ah iyo dowlado shisheeye.

Kooxahaas oo uusan carabaabin ayuu ku ku eedeeyay inay danaynayeen in dalka uu fowdo galo, arrintaasna aysan aqabalyn: "Annagu ka dowlad ahaan, waxaan diyaar u ahayn in la qabto doorasho aan shuruudi ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii horey loo gaaray ee 17ka Sebteembar 2020, iyo tala-bixintii guddiyada farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021,"

Dhanka kale madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in dadweynaha ay go'aan ka gaari karaan dadka dhibaatada dalka ka shaqeynaya iyo kuwa hortaagan: "Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogaanayaan cidda ka shaqeynaysa in aysan doorasho dhicin, dowladnimada la burburiyo, iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed."

Dhanka kale waxa uu madaxweynuhu ku baaqay in dhinacyada oo dhan ay joojiyaan wixii horseedi karo xasillooni darro, lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni.

Kadib khudbadii madaxweyne Farmaajo ee uu ku sheegay in Sabtida hortagayo Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa barta Faceboog ee Golaha shacbka waxaa lagu daabacay qoraal looga codsanayo xubnaha baarlamaanka in ay soo xaadiraan Sabtida kulanka oo la filayo in madaxweynuhu hadal ka jeediyo.