Maxay Jubaland ka tiri shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo?

Dib ugu noqoshada wadahadalka masoo afjareysaa khilaafka doorashada?

"Waxay ila tahay in wanaagga ah in miiska wadahadalka lagu noqonayo ay tahay rajo fiican oo u soo hoyatay umadda Soomaaliyeed" ayuu yiri Daahir Qoriyow.

Marka la fiiriyo hadalladii ugu dambeeyay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,war-murtiyeedkii Galmudug iyo Hirshabeelle, soo dhaweyntii raysal wasaare Rooble iyo mamaul goballeedyada Koofur galbeed Jubaland iyo Puntland iyo qaar ka tirsan mucaaradka ,waxaa muuqanaya in waxa ugu weyn ee hadda la isla oggalyahay uu yahay dib ugu laabashada miiska wadahadalka iyadoo udub dhaxaad looga dhigayo wadahadalkaas heshiikii 17-kii September, taas oo loo arko fursad meesha ka saari karta khilaafka xooggan ee ka taagan arrimaha doorashooyinka. Balse dhinaca kale waxaa dhici karta in aysan arrin fudud noqon in la soo afjaro khilaafkaas sababtoo ah dhinacyada qaar ayaa laga yaabaa in ay shuruudo ku xiraan waxyaabaha qaar.